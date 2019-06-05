Брат Нурмагомедова, а также Махачев и Тухугов выступят на турнире UFC в Абу-Даби Отметим, что Тухугов и Абубакар Нурмагомедова были дисквалифицированы за участие в потасовке после боя Хабиба с Конором Макгрегором.

Российские бойцы Зубайра Тухугов, Абубакар Нурмагомедов, а также Ислам Махачев выступят на турнире UFC в Абу-Даби, который пройдет 7 сентября.

«Планируется, что Зубайра Тухугов, Абубакар Нурмагомедов и Ислам Махачев выступят на турнире в Абу-Даби. Для них подбираются оппоненты», – сообщил менеджер россиян Ризван Магомедов, чьи слова приводит ТАСС.

Ранее стало известно, что главным поединком на этом турнире станет встреча чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова и американца Дастина Порье.

Добавим, что Тухугов и Махачев являются друзьями Нурмагомедова, а также партнерами по тренировкам.

Что касается Абубакара, то он также работает с Хабибом и является его братом.