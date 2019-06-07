Шесть российских бойцов победили на турнире PFL 14, Мохнаткин проиграл Юсупову - Советский спорт
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07 июня 2019 10:33ММАЛипкин Антон

Шесть российских бойцов победили на турнире PFL 14, Мохнаткин проиграл Юсупову

Семь представителей России выступили на турнире PFL 14.

Семь российских бойцов приняли участие в турнире PFL 14 в Юниондэйле. Шесть из них одержали победы, причем в одном поединке встречались два представителя России.

Тяжелый вес:
Денис Гольцов (23-5) победил Джареда Рошольта (17-7) техническим нокаутом в первом раунде (удары руками);
Али Исаев (5-0) победил Валдрина Иштрефи (13-3) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27)

Полутяжелый вес:
Виктор Немков (29-7) победил Ракима Кливленда (19-12) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28);
Рашид Юсупов (11-1) победил Михаила Мохнаткина (11-4) единогласным решением судей (30-26, 30-27, 30-27);
Максим Гришин (29-7) победил Джордана Джонсона (10-1) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28);
Бозигит Атаев (21-3) победил Дэна Спона (18-7) нокаутом в первом раунде (удары руками).

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