Ли: Хотел встретиться с Сен-Пьером, но его интересовал только поединок с Хабибом Ранее канадец объявил о завершении карьеры.

Американский боец смешанного стиля Кевин Ли объяснил, почему Жорж Сен-Пьер отказался от поединка с ним.

«Я хотел встретиться с Сен-Пьером, но его интересовал только поединок с Хабибом. Жорж позвонил мне, и мы общались около часа. Он объяснил почему, почему наш бой не может состояться. Тогда он сказал, что его интересует только Нурмагомедов», – сообщил Ли в эфире подкаста Джо Рогана.

Отметим, что 7 сентября россиянин проведет защиту титула в поединке с американцем Дастином Порье.

Встреча пройдет на турнире UFC в Абу-Даби.