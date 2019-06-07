Ли: Хотел встретиться с Сен-Пьером, но его интересовал только поединок с Хабибом

Американский боец смешанного стиля Кевин Ли объяснил, почему Жорж Сен-Пьер отказался от поединка с ним.
«Я хотел встретиться с Сен-Пьером, но его интересовал только поединок с Хабибом. Жорж позвонил мне, и мы общались около часа. Он объяснил почему, почему наш бой не может состояться. Тогда он сказал, что его интересует только Нурмагомедов», – сообщил Ли в эфире подкаста Джо Рогана.
Отметим, что 7 сентября россиянин проведет защиту титула в поединке с американцем Дастином Порье.
Встреча пройдет на турнире UFC в Абу-Даби.
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