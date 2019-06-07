Команда проигравшего бойца напала на судью поединка (видео)

Неприятный инцидент произошел 29 мая на турнире по смешанным единоборствам в Санкт-Петербурге. На рефери поединка между Амиржоном Гафуровым и Саидом Кабуловым напала команда второго бойца. Судья остановил бой, когда Гафуров в партере наносил сопернику удары в голову. На ринг выбежала команда Кабулова и стала бить рефери.
Позже бой возобновился, но Кабулов все равно его проиграл.
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