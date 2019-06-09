Шевченко досрочно победила Ай и защитила титул UFC - Советский спорт
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09 июня 2019 07:30ММАСпирин Дмитрий

Шевченко досрочно победила Ай и защитила титул UFC

Валентина Шевченко победила Джессику Ай на турнире UFC 238, который проходит в Чикаго.

На кону стоял титул чемпионки мира UFC в наилегчайшем весе, который принадлежит Шевченко.

Бой был закончен во втором раунде после того, как Валентина нокаутировала Джессику ударом ноги.

В послужном списке Валентины - 17 побед и 3 поражения. Дважды она уступала действующей чемпионке UFC в легчайшем весе бразильянке Аманде Нуньес.

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