Сехудо победил Мораеса на турнире UFC 238

На кону стоял вакантный титул в легчайшем весе и пояс в наилегчайшем, которым владел Сехудо.
Бой был остановлен на последних секундах третьего раунда: Мораес перестал защищаться и рефери засчитал ему технический нокаут.
Ранее на турнире победы одержали Петр Ян, Тони Фергюсон и Валентина Шевченко.
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