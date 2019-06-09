Сехудо победил Мораеса на турнире UFC 238 - Советский спорт
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09 июня 2019 08:26ММАСпирин Дмитрий

Сехудо победил Мораеса на турнире UFC 238

В ночь на 9 июня в Чикаго прошел турнир UFC 238, главным боем которого стал титульный поединок Генри Сехудо и Марлона Мораеса.

На кону стоял вакантный титул в легчайшем весе и пояс в наилегчайшем, которым владел Сехудо.

Бой был остановлен на последних секундах третьего раунда: Мораес перестал защищаться и рефери засчитал ему технический нокаут.

Ранее на турнире победы одержали Петр Ян, Тони Фергюсон и Валентина Шевченко.

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