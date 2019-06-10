Сехудо заявил, что провел бой против Мораеса с травмой ноги - Советский спорт
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10 июня 2019 01:20ММАГичунцев Артур

Сехудо заявил, что провел бой против Мораеса с травмой ноги

Американец победил бразильца техническим нокаутом в третьем раунде.

Чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо высказался после победы над Марлоном Мораесом на турнире в Чикаго.

«Во вторник я подвернул ногу и получил сильное повреждение. В тот же день мы отправились в Чикаго, где провели тренировку. В том зале были маты, скреплённые дешёвой лентой. Я наступил между ними и растянул сухожилия на лодыжке. Слухи о травме были правдой, но я не хотел это афишировать.

Что касается боя, то в начале поединка Мораес попал именно в область повреждения. Мне пришлось менять тактику. Думаю, именно из-за этого моя победа становится ещё значимее», – приводит слова Сехудо MMAJunkie.

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