Сехудо заявил, что провел бой против Мораеса с травмой ноги

Чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо высказался после победы над Марлоном Мораесом на турнире в Чикаго.
«Во вторник я подвернул ногу и получил сильное повреждение. В тот же день мы отправились в Чикаго, где провели тренировку. В том зале были маты, скреплённые дешёвой лентой. Я наступил между ними и растянул сухожилия на лодыжке. Слухи о травме были правдой, но я не хотел это афишировать.
Что касается боя, то в начале поединка Мораес попал именно в область повреждения. Мне пришлось менять тактику. Думаю, именно из-за этого моя победа становится ещё значимее», – приводит слова Сехудо MMAJunkie.
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