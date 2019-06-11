Халидов арестован в Польше за незаконный ввоз люксовых автомобилей

Поводом для задержания стали подозрения в незаконном возе люксовых автомобилей в страну.
Уроженец Грозного Халидов переехал в Польшу в 1997 году. Долгое время он владел титулом KSW, но в 2018 году проиграл Томасу Наркуну и завершил карьеру.
В смешанных единоборствах боец одержал 34 победы, потерпел 6 поражений и 2 поединка завершил вничью.
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