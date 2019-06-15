Канадский боец Рори Макдональд вышел в финал Гран-при Bellator в полусреднем весе.
В полуфинале, который состоялся в рамках турнира Bellator 222 в Нью-Йорке, 29-летний Макдональд единогласным решением судей нанес поражение Нейману Грейси из Бразилии и теперь в финале встретится с другим бразильцем – Дугласом Лимой.
В других поединках:
Лиото Мачида нокаутировал Чела Соннена во втором раунде,
Киоджи Хоригучи победил Дэрриона Колдвелла единогласным решением судей,
Диллон Дэнис победил Макс Хамфри сабмишеном в первом раунде (рычаг локтя),
Хуан Арчулета нокаутировал Эдуардо Дантаса во втором раунде (удар рукой),
Патрик Микс победил Рики Бандехаса сабмишеном в первом раунде (удушение сзади).
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