Макдональд вышел в финал Гран-при Bellator в полусреднем весе Его соперником по решающему бою станет Дуглас Лима.

Канадский боец Рори Макдональд вышел в финал Гран-при Bellator в полусреднем весе.

В полуфинале, который состоялся в рамках турнира Bellator 222 в Нью-Йорке, 29-летний Макдональд единогласным решением судей нанес поражение Нейману Грейси из Бразилии и теперь в финале встретится с другим бразильцем – Дугласом Лимой.

В других поединках:

Лиото Мачида нокаутировал Чела Соннена во втором раунде,

Киоджи Хоригучи победил Дэрриона Колдвелла единогласным решением судей,

Диллон Дэнис победил Макс Хамфри сабмишеном в первом раунде (рычаг локтя),

Хуан Арчулета нокаутировал Эдуардо Дантаса во втором раунде (удар рукой),

Патрик Микс победил Рики Бандехаса сабмишеном в первом раунде (удушение сзади).