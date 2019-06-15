Емельяненко подписал новый контракт с Bellator

Российский боец Федор Емельяненко продолжит выступать в организации Bellator.
Как сообщает ТАСС, 42-летний Емельяненко подписал новый контракт с американским промоушеном. Подробности соглашения станут известны позднее.
Напомним, Емельяненко выступает в Bellator c 2017 года. В своем первом поединке он потерпел поражение нокаутом в первом раунде от Мэтта Митриона.
После этого Емельяненко участвовал в Гран-при в тяжелом весе, где дошел до финала. Он победил Фрэнка Мира в четвертьфинале и Чела Соннена в полуфинале, после чего 26 января этого года потерпел поражение от Райана Бейдера.
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