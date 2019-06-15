Стали известны возможные соперники Емельяненко - Советский спорт
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15 июня 2019 13:01ММАЛипкин Антон

Стали известны возможные соперники Емельяненко

Российский боец продлил контракт с Bellator.

Глава Bellator Скотт Кокер назвал возможных соперников российского бойца Федора Емельяненко.

«Джош Барнетт является одним из возможных соперников, но не уверен, что этот бой будет первым для Емельяненко, – приводит слова Кокера «Газета.Ru». – У нас есть хороший список претендентов для него. Например, Квинтон Джексон, еще пара бойцов».

Также Кокер уточнил, что контракт 42-летнего Емельяненко рассчитан на несколько лет.

Напомним, Емельяненко выступает в Bellator c 2017 года. В четырех поединках в организации он одержал две победы при двух поражениях, в том числе от Райана Бэйдера в финале Гран-при в тяжелом весе.

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