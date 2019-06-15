Стали известны возможные соперники Емельяненко

Глава Bellator Скотт Кокер назвал возможных соперников российского бойца Федора Емельяненко.
«Джош Барнетт является одним из возможных соперников, но не уверен, что этот бой будет первым для Емельяненко, – приводит слова Кокера «Газета.Ru». – У нас есть хороший список претендентов для него. Например, Квинтон Джексон, еще пара бойцов».
Также Кокер уточнил, что контракт 42-летнего Емельяненко рассчитан на несколько лет.
Напомним, Емельяненко выступает в Bellator c 2017 года. В четырех поединках в организации он одержал две победы при двух поражениях, в том числе от Райана Бэйдера в финале Гран-при в тяжелом весе.
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