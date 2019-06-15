Виталий Минаков: Если Емельяненко продолжает карьеру - значит чувствует в себе силы Российский тяжеловес Виталий Минаков прокомментировал решение Федора Емельяненко продлить контракт с промоушеном Bellator.

«В последнее время у Федора не складывается в силу разных причин. Но, как я понимаю, он чувствует в себе силы, поэтому и подписал договор (c Bellator). Хотя, честно говоря, думал, что его прошлое поражение и будет завершающим боем.

Ничего плохого в решении Емельяненко нет. Если он продолжает, значит, чувствует в себе силы на еще какое-то количество боев», - цитирует Минакова агентство ТАСС.

В своем последнем поединке 27 января Федор Емельяненко проиграл американцу Райану Бейдеру в финале Гран-при тяжеловесов Bellator.

Всего на счету Емельяненко 38 побед (из них 14 нокаутом) и 6 поражений в смешанных единоборствах.