Президент Bellator: Это будет прощальный тур Емельяненко - Советский спорт
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15 июня 2019 15:44ММАСпирин Дмитрий

Президент Bellator: Это будет прощальный тур Емельяненко

Президент Bellator Скотт Кокер рассказал о сути нового контракта Федора Емельяненко.

«Это будет прощальный тур Федора Емельяненко. Мы планируем взять его во многие страны и города, где его не видели уже долгое время или, возможно, и вовсе никогда не видели. Вам понравится, когда мы раскроем все детали», — цитирует Кокера ESPN.

Федор Емельяненко одержал 38 побед (31 досрочно) в ММА и потерпел шесть поражений.

В своем последнем поединке 27 января россиянин проиграл американцу Райану Бейдеру в финале Гран-при Bellator.

42-летний боец может провести следующий бой до конца 2019 года.

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