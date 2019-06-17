Гога Шаматава: Я бы очень хотел посмотреть реванш Емельяненко с Митрионом - Советский спорт
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17 июня 2019 16:47ММАВащенко Сергей

Гога Шаматава: Я бы очень хотел посмотреть реванш Емельяненко с Митрионом

Российский боец смешанного стиля Гога Шаматава, выступающий в лиге АСА, поделился своим мнением о том, что Федор Емельяненко подписал новое соглашение с промоушеном Bellator.

- Новость о подписании контракта Федором Емельяненко меня очень порадовала. Он - легенда нашего вида спорта. Уникальность Федора - его стойкость, его сила духа и несгибаемый характер. Хейтеры говорят, что Федору пора завершать карьеру. Но только сам Федор знает пора ему или не пора уходить. Лично для меня каждый его бой - это большая радость, что он выходит в клетку. Я бы очень хотел посмотреть реванш Емельяненко с Митрионом. Кто бы не стал его соперником, каждый его бой фанаты ММА будут ждать с большим нетерпением, - сказал Шаматава.

Напомним, что Федор Емельяненко подписал контракт с Bellator сроком на три поединка. Как сообщил глава организации Скотт Кокер, это последнее соглашение Федора с лигой.

Вероятно, свой следующий бой Последний император проведет 31 декабря в Японии. Есть также информация, что один из боев по контракту россиянин может провести на турнире Bellator в Москве или Санкт-Петербурге.

Бой Федор Емельяненко — Мэтт Митрион состоялся в 2017 году и закончился победой американца техническим нокаутом в первом раунде. Это был дебют Емельяненко в Bellator. После этого Федор одержал две победы над Фрэнком Миром и Челом Сонненом и пробился в финал Гран-при тяжеловесов, где в первом раунде проиграл Райану Бейдеру.

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