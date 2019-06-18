19 июня стартует чемпионат Европы по ММА 19 июня в Риме стартует чемпионат ММА 2019 года. В этом году соревнования, проходящие под эгидой IMMAF соберет сразу 35 стран-участников.

Россию на чемпионате Европы представят:

до 52,2 кг - Алиев Омар

до 56,7 кг - Бершигадов Сулейман

до 61,2 кг - Гусенгаджиев Магомедрасул

до 65,8 кг - Магомедов Магомед

до 70,3 кг - Исбулаев Саламат

до 77,1 кг - Морозов Евгений

до 83,9 кг - Магомедов Газимурад

до 93 кг - Глазков Игорь

до 120,2 кг - Багаудинов Гаджимурад

свыше 120,2 кг - Рамазанов Ислам

до 52,2 кг - Пургина Кристина

до 61,2 кг - Дудакова Виктория

Одновременно с чемпионатом Европы среди взрослых стартует юниорский чемпионат Европы, на котором нашу страну представят:

до 52,2 кг - Ибрагимов Загирхан

до 56,7 кг - Нуцалханов Ахмед

до 61,2 кг - Шаруханов Батир

до 65,8 кг - Гусейнов Джамалутдин

до 70,3 кг - Наботов Доробхош

до 77,1 кг - Магомедханов Самур

до 83,9 кг - Демченко Илья

до 93 кг - Алиев Магомед

свыше 93 кг - Магомедов Чарта.