Дацик сломал челюсть и не проведет бой с Новоселовым - Советский спорт
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19 июня 2019 16:28ММАЛипкин Антон

Дацик сломал челюсть и не проведет бой с Новоселовым

Российский боец получил травму во фрик-боях True Gym Fights.

Российский боец Вячеслав Дацик пропустит турнир Aslan FC, который пройдет 29 июня в Калининграде, сообщает Valetudo.ru

За две недели до боя с Максимом Новоселовым Дацик выступил во фрик-боях True Gym Fights. В них его соперником стали два бойца. Одного из них Дацик отправил в нокаут, а второй добился ничьей из-за того, что у «Рыжего тарзана» «вылетела челюсть».

Теперь Дацик не сможет выйти на главный бой турнира в Калининграде, на который уже продано 5600 билетов.

Напомним, в своем первом поединке после освобождения из тюрьмы Дацик потерпел поражение от блогера Артема Тарасова. Бой прошел в закрытом режиме.

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