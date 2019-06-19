Дацик сломал челюсть и не проведет бой с Новоселовым Российский боец получил травму во фрик-боях True Gym Fights.

Российский боец Вячеслав Дацик пропустит турнир Aslan FC, который пройдет 29 июня в Калининграде, сообщает Valetudo.ru

За две недели до боя с Максимом Новоселовым Дацик выступил во фрик-боях True Gym Fights. В них его соперником стали два бойца. Одного из них Дацик отправил в нокаут, а второй добился ничьей из-за того, что у «Рыжего тарзана» «вылетела челюсть».

Теперь Дацик не сможет выйти на главный бой турнира в Калининграде, на который уже продано 5600 билетов.

Напомним, в своем первом поединке после освобождения из тюрьмы Дацик потерпел поражение от блогера Артема Тарасова. Бой прошел в закрытом режиме.