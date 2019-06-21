Брат Нурмагомедова не выступит на турнире в Абу-Даби

Российский боец Абубакар Нурмагомедов пропустит турнир UFC 242 в Абу-Даби.
29-летний двоюродный брат чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова должен был дебютировать в промоушене, однако не успел восстановиться после травмы.
«Его бой состоится на более поздних турнирах», – приводит ТАСС слова менеджера спортсмена Ризвана Магомедова.
Отметим, что предстоящий соперник Нурмагомедова-младшего был не определен. Ранее боец выступал в организации PFL. Всего на его счету 15 побед и два поражения в ММА.
На турнире UFC 242 пройдет бой между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье.
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