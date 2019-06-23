Ловато победил Мусаси и стал чемпионом Bellator в среднем весе - Советский спорт
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23 июня 2019 07:06ММАСпирин Дмитрий

Ловато победил Мусаси и стал чемпионом Bellator в среднем весе

В Лондоне состоялся турнир Bellator 223.

В главном бою за титул Bellator в среднем весе встретились Гегард Мусаси (45-7-2) и Рафаэль Ловато (10-0).

Поединок закончился победой Ловато решением большинства судей – 47-47, 48-47, 48-47.

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