Лобов победил Малиньяджи на турнире Bare Knuckle FC 6 В США прошел турнир по боям без перчаток Bare Knuckle FC 6.

Главным боем турнира стала встреча бойца ММА Артема Лобова и бывшего боксера Пола Малиньяджи. Бой продлился все отведенные на него пять раундов, по итогам которых победу единогласным решением судей одержал Лобов (48:47, 48:47, 48:47).

Для Артема эта победа в рамках Bare Knuckle FC стала второй. В дебютном поединке он выиграл у Джейсона Найта.