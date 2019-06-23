Лобов победил Малиньяджи на турнире Bare Knuckle FC 6 - Советский спорт
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23 июня 2019 07:36ММАСпирин Дмитрий

Лобов победил Малиньяджи на турнире Bare Knuckle FC 6

В США прошел турнир по боям без перчаток Bare Knuckle FC 6.

Главным боем турнира стала встреча бойца ММА Артема Лобова и бывшего боксера Пола Малиньяджи. Бой продлился все отведенные на него пять раундов, по итогам которых победу единогласным решением судей одержал Лобов (48:47, 48:47, 48:47).

Для Артема эта победа в рамках Bare Knuckle FC стала второй. В дебютном поединке он выиграл у Джейсона Найта.

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