Россия выиграла первый объединенный чемпионат Европы по ММА

Сборная России завоевала первое общекомандное место на чемпионате Европы по смешанному боевому единоборству (ММА), прошедшем в Риме, участие в котором приняли свыше 300 бойцов из 35 стран. Таким образом российские бойцы четвёртый год подряд удерживают лидирующие позиции на европейском чемпионате Европы. В этом году соревнования впервые прошли под эгидой объединённой федерации IMMAF/WMMAA.
По итогам состязаний российские бойцы заняли первое общекомандное место в медальном зачете, завоевав пять золотых, три серебряные и одну бронзовую медаль. Чемпионами Европы стали: Виктория Дудакова (до 61,2 кг), Магомед Алиев (до 52,2 кг), Саламат Исбулаев (до 70,3 кг), Магомедхабиб Умаров (до 83,9 кг) и Игорь Глазков (до 93 кг). Серебрянные медали завоевали - Сулейман Бершигадов (до 56,7 кг), Евгений Морозова (до 77,1 кг) и Гаджимурад Багаудинов (до 120,2 кг). Бронза досталась Магомедрасулу Гусенгаджиеву (до 61,2).
Одновременно со взрослыми соревнованиями прошел юниорский чемпионат Европы (18-20 лет), на котором так же Россия подтвердила свое лидерство в командном зачете: 5 золотых, серебряная и бронзовая медаль. Золото досталось Загирхану Ибрагимову (до 52,2 кг), Ахмеду Нуцалханову (до 56,7 кг), Доробхошу Наботову (до 70,3 кг), Омару Алиеву (до 93 кг), Шамсутдину Махмудову (свыше 120,2 кг), серебро - Самуру Магомедханову (до 77,1 кг), бронза Батиру Шаруханову (до 61,2 кг).
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