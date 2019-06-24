Россия выиграла первый объединенный чемпионат Европы по ММА - Советский спорт
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24 июня 2019 12:13ММА

Россия выиграла первый объединенный чемпионат Европы по ММА

Российские бойцы стали лучшими на чемпионате Европы по ММА

Сборная России завоевала первое общекомандное место на чемпионате Европы по смешанному боевому единоборству (ММА), прошедшем в Риме, участие в котором приняли свыше 300 бойцов из 35 стран. Таким образом российские бойцы четвёртый год подряд удерживают лидирующие позиции на европейском чемпионате Европы. В этом году соревнования впервые прошли под эгидой объединённой федерации IMMAF/WMMAA.

По итогам состязаний российские бойцы заняли первое общекомандное место в медальном зачете, завоевав пять золотых, три серебряные и одну бронзовую медаль. Чемпионами Европы стали: Виктория Дудакова (до 61,2 кг), Магомед Алиев (до 52,2 кг), Саламат Исбулаев (до 70,3 кг), Магомедхабиб Умаров (до 83,9 кг) и Игорь Глазков (до 93 кг). Серебрянные медали завоевали - Сулейман Бершигадов (до 56,7 кг), Евгений Морозова (до 77,1 кг) и Гаджимурад Багаудинов (до 120,2 кг). Бронза досталась Магомедрасулу Гусенгаджиеву (до 61,2).

Одновременно со взрослыми соревнованиями прошел юниорский чемпионат Европы (18-20 лет), на котором так же Россия подтвердила свое лидерство в командном зачете: 5 золотых, серебряная и бронзовая медаль. Золото досталось Загирхану Ибрагимову (до 52,2 кг), Ахмеду Нуцалханову (до 56,7 кг), Доробхошу Наботову (до 70,3 кг), Омару Алиеву (до 93 кг), Шамсутдину Махмудову (свыше 120,2 кг), серебро - Самуру Магомедханову (до 77,1 кг), бронза Батиру Шаруханову (до 61,2 кг).

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