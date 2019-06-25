Ковингтон и Лоулер проведут поединок 3 августа

Президент UFC Дана Уайт сообщил о завершении переговоров по организации поединка между двумя бойцами из США – Колби Ковингтоном и Робби Лоулером.
Функционер отметил, что этот поединок пройдет на турнире, который состоится 3 августа.
За всю карьеру в UFC Ковингтон провел 10 боев, одержал 9 побед и потерпел одно поражение.
В активе Лоулера – 13 боев, 9 побед и четыре поражения.
Добавим, что ранее Ковингтон был временным чемпионом UFC в полусреднем весе.
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