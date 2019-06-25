Ковингтон и Лоулер проведут поединок 3 августа - Советский спорт
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25 июня 2019 13:26ММАГичунцев Артур

Ковингтон и Лоулер проведут поединок 3 августа

По слухам, этот турнир может пройти в Сочи.

Президент UFC Дана Уайт сообщил о завершении переговоров по организации поединка между двумя бойцами из США – Колби Ковингтоном и Робби Лоулером.

Функционер отметил, что этот поединок пройдет на турнире, который состоится 3 августа.

За всю карьеру в UFC Ковингтон провел 10 боев, одержал 9 побед и потерпел одно поражение.

В активе Лоулера – 13 боев, 9 побед и четыре поражения.

Добавим, что ранее Ковингтон был временным чемпионом UFC в полусреднем весе.

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