Мирзаев сразится с Шахбулатовым на турнире ACA 99 в Москве

Его соперником станет Шамиль Шахбулатов из Грозного, который в своем последнем бою нокаутировал бразильца Делено Лопеза.
Напомним, что в декабре прошлого года Мирзаев на турнире ACB 90 нокаутировал бразильца Глеристоне Сантоса.
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