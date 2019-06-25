Мирзаев сразится с Шахбулатовым на турнире ACA 99 в Москве - Советский спорт
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25 июня 2019 16:23ММАВащенко Сергей

Мирзаев сразится с Шахбулатовым на турнире ACA 99 в Москве

Российский боец смешанного стиля легкой весовой категории Расул Мирзаев свой следующий поединок в лиге ACA проведет 27 сентября на турнире ACA 99, который пройдет в Москве.

Его соперником станет Шамиль Шахбулатов из Грозного, который в своем последнем бою нокаутировал бразильца Делено Лопеза.

Напомним, что в декабре прошлого года Мирзаев на турнире ACB 90 нокаутировал бразильца Глеристоне Сантоса.

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