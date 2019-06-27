Александр Емельяненко может продолжить карьеру в кулачных боях Менеджер Артем Харланов заявил, что Александр Емельяненко может продолжить карьеру в организации кулачных боев Bare Knuckle Fighting Championship.

«Я от имени Bare Knuckle FC сделал Александру предложение. Сейчас идут переговоры. Если препятствий не возникнет, он будет выступать в этой организации», — сказал Харланов.

В активе Емельяненко 28 побед при семи поражениях, а также одна ничья в смешанных единоборствах.