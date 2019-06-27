Александр Емельяненко может продолжить карьеру в кулачных боях

«Я от имени Bare Knuckle FC сделал Александру предложение. Сейчас идут переговоры. Если препятствий не возникнет, он будет выступать в этой организации», — сказал Харланов.
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