Чемпион Bellator Бейдер не хочет драться с Немковым Этой зимой американец одержал победу над Федором Емельяненко.

Чемпион Bellator в двух весовых категориях Райан Бейдер рассказал о планах на будущее.

Он высказался о возможных соперниках в полутяжелом весе, заявив, что не планирует драться с россиянином Вадимом Немковым.

«Думаю, это будет кто-то из парней вроде Немкова, но если быть честным, то это не тот бой, который меня будоражит. Вадим – отличный боец, но его никто не знает, и он не создает вокруг себя шумихи», – цитирует американца MMAjunkie.com.