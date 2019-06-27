Чемпион Bellator Бейдер не хочет драться с Немковым

Чемпион Bellator в двух весовых категориях Райан Бейдер рассказал о планах на будущее.
Он высказался о возможных соперниках в полутяжелом весе, заявив, что не планирует драться с россиянином Вадимом Немковым.
«Думаю, это будет кто-то из парней вроде Немкова, но если быть честным, то это не тот бой, который меня будоражит. Вадим – отличный боец, но его никто не знает, и он не создает вокруг себя шумихи», – цитирует американца MMAjunkie.com.
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