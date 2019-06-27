Комментатор UFC поддержал Уайта, который хочет отменить поражение Джона Джонса За всю карьеру в этой лиге американец провел 21 бой и одержал 20 побед.

Комментатор UFC Джо Роган считает, что Джон Джонс незаслуженно получил поражение в бою с Мэттом Хэмиллом, который прошел 5 декабря 2009 года.

В том поединке Джонс нанес запрещенный удар локтем 12-6 и был дисквалифицирован. Накануне президент UFC Дана Уайт заявил, что хочет отменить его поражение.

«Я согласен с этим на сто процентов. Правило 12-6 с ударами локтями – одно из самых тупых правил в боевых видах спорта. По крайней мере, этот бой должен быть объявлен «no contest». Джонс полностью доминировал в бою», – приводит слова Рогана Allboxing.ru.

6 июля 31-летний американец сразится против бразильца Тьяго Сантоса на турнире UFC в Лас-Вегасе.