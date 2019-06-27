«Краснодар» – ЦСКА. Стартовые составы

Стали известны стартовые составы московского ЦСКА и «Краснодара» на товарищеский матч.
«Краснодар»: Сафонов, Бородин, Мартынович, Стоцкий, Скопинцев, Камболов, Намли, Уткин, Сулейманов, Вандерсон, Ари.
Запасные: Синицын, Фьолусон, Спайич, Грицаенко, Олссон, Игнатьев, Голубев, Черников, Гогличидзе, Халназаров, Сперцян, Григорян, Петров.
ЦСКА: Акинфеев, Тикнизян, Магнуссон, Васин, Набабкин, Марадишвили, Обляков, Бийол, Ефремов, Нисимура, Чалов.
Запасные: Помазун, Кырнац, Чернов, Шарлия, Кучаев, Аванесян, Янов, Востриков, Н’Диайе.