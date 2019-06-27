«Краснодар» – ЦСКА. Стартовые составы - Советский спорт
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27 июня 2019 18:13ММАГичунцев Артур

«Краснодар» – ЦСКА. Стартовые составы

Встреча пройдет в Австрии и стартует в 19.00 мск.

Стали известны стартовые составы московского ЦСКА и «Краснодара» на товарищеский матч.

«Краснодар»: Сафонов, Бородин, Мартынович, Стоцкий, Скопинцев, Камболов, Намли, Уткин, Сулейманов, Вандерсон, Ари.

Запасные: Синицын, Фьолусон, Спайич, Грицаенко, Олссон, Игнатьев, Голубев, Черников, Гогличидзе, Халназаров, Сперцян, Григорян, Петров.

ЦСКА: Акинфеев, Тикнизян, Магнуссон, Васин, Набабкин, Марадишвили, Обляков, Бийол, Ефремов, Нисимура, Чалов.

Запасные: Помазун, Кырнац, Чернов, Шарлия, Кучаев, Аванесян, Янов, Востриков, Н’Диайе.

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