Виталий Минаков: Емельяненко коснулся и политики и ушел, удивлюсь, если он захочет туда вернуться - Советский спорт
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28 июня 2019 12:11ММАЛипкин Антон

Виталий Минаков: Емельяненко коснулся и политики и ушел, удивлюсь, если он захочет туда вернуться

Российский боец подписал новый контракт с Belltor.

Боец Bellator Виталий Минаков высказался о решении Федора Емельяненко продолжить карьеру.

«Если он продолжает, значит, чувствует в себе силы, – приводит «Собеседник» слова Минакова. – Федор политики уже коснулся и ушел. Удивлюсь, если он захочет туда вернуться».

Напомним, в июне стало известно о том, что 42-летний Емельяненко подписал новый контракт с Bellator. Соглашение рассчитано на три бой, первый из которых пройдет в Японии в конце этого года. Второй запланирован на следующий год в Нью-Йорке. Соперники Емельяненко на данный момент неизвестны.

В январе этого года российский боец проиграл Райану Бейдеру в финале Гран-при Bellator в тяжелом весе.

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