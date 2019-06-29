«Сайборг» Жустино отказалась от повторного боя с Нуньес Президент UFC Дана Уайт рассказал о попытках организовать реванш между Амандой Нуньес и Крис «Сайборг» Жустино.

«Нуньес очень хотела подраться с Сайборг. Мы предложили повторный бой Крис, но она отказалась», – сказал Уайт.

На UFC 232 в декабре 2018 года Нуньес нокаутировала Сайборг в первом раунде и стала чемпионкой организации в двух весовых категориях.