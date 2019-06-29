«Сайборг» Жустино отказалась от повторного боя с Нуньес

«Нуньес очень хотела подраться с Сайборг. Мы предложили повторный бой Крис, но она отказалась», – сказал Уайт.
На UFC 232 в декабре 2018 года Нуньес нокаутировала Сайборг в первом раунде и стала чемпионкой организации в двух весовых категориях.
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