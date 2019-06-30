Исмагулов изъявил желание подраться с Тухуговым на турнире UFC в Абу-Даби

Российский боец UFC Дамир Исмагулов бросил вызов своему соотечественнику Зубайре Тухугову.
«Зубайра Тухугов, я слышал, что тебе до сих пор не нашли соперника на турнир в Абу-Даби, и ты вызвал на бой Рикардо Ламаса, но у него, насколько я знаю, сломана челюсть, и он не будет доступен.
Я тоже очень хочу выступить на турнире в Абу-Даби. Ничего личного и никакого трештока, этого в UFC сейчас и так слишком много, просто спортивный интерес и не больше.
Ты возвращаешься после простоя, а я впервые готов согнать на 66 кг. Я уважаю тебя и твои спортивные достижения, давай покажем всему миру противостояние двух мастеров боевых искусств и то, как соперники могут уважать друг друга и при этом показать красивый бой. Я уверен, это будет интересно всем», – написал Исмагулов в своем Instagram.
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