Главный тренер сборной России по ММА: На чемпионат Европы ехали только за первым местом

Главный тренер сборной России по MMA Геннадий Капшай оценил выступление команды на чемпионате Европы в Риме.
«Естественно мы ехали только за первым местом, но я волновался за этот состав больше, чем за предыдущие сборные, – приводит News.ru слова Капшая. – К тому же многие бойцы-мусульмане готовились после поста в месяц Рамадан, когда практически не тренировались».
Отметим, что российские бойцы завоевали в Риме пять золотых медалей, три серебряные и одну бронзовую и заняли первое место в общекомандном зачете.
Чемпионами Европы стали: Виктория Дудакова (до 61,2 кг), Магомед Алиев (до 52,2 кг), Саламат Исбулаев (до 70,3 кг), Магомедхабиб Умаров (до 83,9 кг) и Игорь Глазков (до 93 кг).
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