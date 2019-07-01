Главный тренер сборной России по ММА: На чемпионат Европы ехали только за первым местом Российские бойцы завоевали пять золотых медалей на чемпионате Европы в Риме.

Главный тренер сборной России по MMA Геннадий Капшай оценил выступление команды на чемпионате Европы в Риме.

«Естественно мы ехали только за первым местом, но я волновался за этот состав больше, чем за предыдущие сборные, – приводит News.ru слова Капшая. – К тому же многие бойцы-мусульмане готовились после поста в месяц Рамадан, когда практически не тренировались».

Отметим, что российские бойцы завоевали в Риме пять золотых медалей, три серебряные и одну бронзовую и заняли первое место в общекомандном зачете.

Чемпионами Европы стали: Виктория Дудакова (до 61,2 кг), Магомед Алиев (до 52,2 кг), Саламат Исбулаев (до 70,3 кг), Магомедхабиб Умаров (до 83,9 кг) и Игорь Глазков (до 93 кг).