Менеджер Нурмагомедова рассказал, когда чемпион UFC может завершить карьеру Ризван Магомедов, менеджер российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, рассказал, когда боец может завершить выступления на профессиональном ринге.

- Знаете, проведет он 3 или 33 боя, зависит только от него. От условий ничего не зависит. Если у него завтра отпадет желание тренироваться и драться, то никакой контракт не заставит его это делать. Тут все зависит от желания Хабиба. Да, он говорил про желание сделать рекорд 30-0 и на этом закончить. Но посмотрим, как все сложится, - приводит слова Магомедова Sport24.ru.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедову предстоит защитить пояс чемпиона UFC в легком весе в поединке с обладателем временного титула Дастина Порье. Поединок пройдет в рамках турнира UFC 242 в Абу-Даби 7 сентября.

Позже глава UFC Дана Уайт заявил, что бывший чемпион организации в двух весовых категориях Конор Макгрегор может стать гостем турнира.