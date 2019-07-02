IMMAF обновила мировой рейтинг национальных команд: Россия на втором месте

По итогам прошедшего в Риме чемпионата Европы Россия поднялась с третьего на второе место в рейтинге национальных команд среди взрослых спортсменов, уступив одну позицию Бахрейну, и возглавила рейтинг-лист по юниорам.
Президент Союза ММА России Радмир Габдуллин высказался по этому поводу.
“Второе место в рейтинге IMMAF по взрослым и первое место по юниорам - это достаточно серьезная заявка о себе на международном уровне. На чемпионате Европы в Риме российские бойцы столкнулись с очень жесткой конкуренцией так как после объединения международных федераций количество стран-участников увеличилось в три раза. Очень сильные спортсмены приехали из Бахрейна, Великобритании, Ирландии, Украины, Финляндии, Италии и Испании. Бойцы очень высокого уровня, готовые уже выступать не только по любителям, но и по профи. Нашим ребятам было непросто, они буквально дрались за каждую медаль. Благодаря нашей первой чемпионке Европе Вике Дудаковой, которая очень технично отработала на чемпионате, добавив в копилку команды решающую медаль, мы вырвали “золото” в командном зачете.
Секрет лидерства наших бойцов не только в многоступенчатой системе отбора, а также один из залогов побед - это характер и дух наших спортсменов. Спасибо всем бойцам, личным тренерам и тренерам сборной за этот результат. Хочу пожелать хорошей подготовки к чемпионату мира, который пройдет осенью. Всего один шаг отделяет российскую сборную от от вершины мирового рейтинга, оставив позади команды из 58 стран».
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