Джон Линекер разорвал контакт с UFC - Советский спорт
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03 июля 2019 10:04ММА

Джон Линекер разорвал контакт с UFC

Бразильский боец легчайшего веса Джон Линекер разорвал контакт с UFC и стал свободным агентом, сообщает Fight News со ссылкой на MMA Junkie.

Напомним, что в июне Линекер должен был драться против Роба Фонта на турнире UFC on ESPN+ 12, однако накануне взвешивания снялся с боя из-за рассечения над левым глазом.

В мае Линекер поставил UFC ультиматум с требованием организовать ему поединок, пожаловавшись на то, что с 2016 года принял участие только в четырех боях.

Добавим, что 29-летний бразилец за 16 поединков в UFC сразу пять раз не смог вложиться в вес.

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