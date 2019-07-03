Друг Нурмагомедова: Хотим, чтобы Хабиб вновь «убил» Макгрегора - Советский спорт
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03 июля 2019 11:18ММАГичунцев Артур

Друг Нурмагомедова: Хотим, чтобы Хабиб вновь «убил» Макгрегора

Уроженец Дагестана победил ирландца 7 октября 2018 года.

Российский боец UFC Зубайра Тухугов, друг, а также партнер по тренировкам Хабиба Нурмагомедов, отреагировал на его заявление о возможном уходе.

«Если у него появится мнение, что пора заканчивать, – мы ему не дадим. Мы хотим всей командой, чтобы он установил рекорд в 30 побед без поражений.

А Тони Фергюсон и я хотим, чтобы он вновь «убил» Макгрегора», – сказал Тухугов в эфире телеканала «Россия 24».

7 сентября Нурмагомедов сразится с американцем Дастином Порье. Встреча пройдет на турнире в Абу-Даби (ОАЭ).

Как заявлял сам россиянин, после этого поединка он хочет встретиться с другим бойцом из США – Тони Фергюсоном.

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