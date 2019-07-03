Бывший чемпион UFC дебютирует в реслинге Бывший чемпион UFC Кейн Веласкес 3 августа дебютирует в реслинге

Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на MMA Mania, шоу состоится в Мексике. Веласкес выступит в командном поединке во время шоу TripleMania, а его партнерами станут Коди Роудес и «Психо Клоун».

Добавим, что в начале 2019 года американец провел свой последний поединок в UFC: на турнире в Аризоне он проиграл франко-нигерийцу Фрэнсису Нганну. Веласкес был отравлен в нокаут на 26-й секунде.