Бывший чемпион UFC дебютирует в реслинге - Советский спорт
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03 июля 2019 12:10ММА

Бывший чемпион UFC дебютирует в реслинге

Бывший чемпион UFC Кейн Веласкес 3 августа дебютирует в реслинге

Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на MMA Mania, шоу состоится в Мексике. Веласкес выступит в командном поединке во время шоу TripleMania, а его партнерами станут Коди Роудес и «Психо Клоун».

Добавим, что в начале 2019 года американец провел свой последний поединок в UFC: на турнире в Аризоне он проиграл франко-нигерийцу Фрэнсису Нганну. Веласкес был отравлен в нокаут на 26-й секунде.

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