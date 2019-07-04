Штырков после ухода из UFC будет выступать в Японии

Боец MMA Иван Штырков будет выступать в промоушене Rizin, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу клуба «Архангел Михаил».
30-летний российский боец подписал контракт на четыре боя, первый из которых запланирован на 28 июля в рамках турнира Rizin 17. Его соперником станет представитель Южной Кореи Хун Ким.
«Я благодарен организации за возможность вернуться в спорт», – прокомментировал Штырков подписание нового контракта.
Напомним, до этого у Штыркова был контракт с UFC, однако после проваленного допинг-теста бойца соглашение было разорвано.
Всего в MMA на счету Штыркова 15 побед при одной ничьей.
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