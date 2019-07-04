Штырков после ухода из UFC будет выступать в Японии Российский боец подписал контракт с промоушеном Rizin.

Боец MMA Иван Штырков будет выступать в промоушене Rizin, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу клуба «Архангел Михаил».

30-летний российский боец подписал контракт на четыре боя, первый из которых запланирован на 28 июля в рамках турнира Rizin 17. Его соперником станет представитель Южной Кореи Хун Ким.

«Я благодарен организации за возможность вернуться в спорт», – прокомментировал Штырков подписание нового контракта.

Напомним, до этого у Штыркова был контракт с UFC, однако после проваленного допинг-теста бойца соглашение было разорвано.

Всего в MMA на счету Штыркова 15 побед при одной ничьей.