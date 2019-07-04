Артем Фролов подписал контракт с АСА

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Зря «охотник на москалей» Габовда говорит о взломе инстаграма Украинский полузащитник венгерского клуба «Халадаш» Юрий Габовда едва не спровоцировал политический скандал перед рядовым контрольным матчем против молодежной команды «Краснодара». Впрочем, от этого парня можно было ждать чего-то подобного.