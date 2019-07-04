Артем Фролов подписал контракт с АСА

Боец был чемпионом в лиге М-1 в среднем весе.
На счету Фролова 12 побед и 1 поражение. 10 из 12 побед в карьере Артем одержал досрочно
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