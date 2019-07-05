Сегодня ночью Нурмагомедов и Порье проведут пресс-конференцию в Лас-Вегасе

В пятницу в Лас-Вегасе состоится пресс-конференция с участием чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова и его ближайшего соперника американца Дастина Порье.
Пресс-конференция приурочена к поединку бойцов, который состоится 7 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби.
Также в общении с журналистами примут участие: президент UFC Дана Уайт, чемпион тяжелого дивизиона Даниэль Кормье, экс-чемпион Стипе Миочич, чемпион полулегкого дивизиона Макс Холлоуэй, экс-чемпион легкого веса Фрэнки Эдгар.
Начало пресс-конференции, которая будет открыта для фанатов, запланировано на 0:30 (мск).
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