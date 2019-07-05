Артем Лобов: Макгрегор рассматривал вариант получения гражданства России - Советский спорт
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05 июля 2019 14:22ММАБратищева Полина

Артем Лобов: Макгрегор рассматривал вариант получения гражданства России

Боец смешанного стиля Артем Лобов заявил, что его партнер по команде Конор Макгрегор думал о получении российского гражданства.

«Рассматривал. Какие-то разговоры были. Но поверхностные, ничего конкретного и серьезного не было», — приводит слова Лобова «Матч ТВ».

30-летний Макгрегор выступает в UFC c 2013 года. Из 25 поединков он одержал 21 победу и потерпел четыре поражения. Свой последний на данный момент поединок ирландец провел на турнире UFC 229 в октябре 2018 года. В нем он проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову.

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