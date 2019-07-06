Президент UFC исключил поединок Нурмагомедова и Сент-Пьера - Советский спорт
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06 июля 2019 14:59ММАГичунцев Артур

Президент UFC исключил поединок Нурмагомедова и Сент-Пьера

Ранее сообщалось, что россиянин хочется встретиться с канадским бойцом в конце 2019 года.

Президент UFC Дана Уайт высказался о возможном поединке чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова с легендарным бойцом смешанного стиля Жоржем Сен-Пьером.

«Я не вижу в этом смысла. Хабиб – чемпион, который еще никому не проиграл, и его ждет Тони Фергюсон. Но при этом Макгрегор также стремится получить реванш», – приводит слова Уайта TSN.

Ранее стало известно, что Сен-Пьер завершил карьеру из-за проблем со здоровьем.

Что касается россиянина, то 7 сентября он проведет защиту титула в бою против американца Дастина Порье на турнире UFC в Абу-Даби (ОАЭ).

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