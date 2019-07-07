Джон Джонс и Аманда Нуньес одержали победы на турнире UFC 239 в Лас-Вегасе - Советский спорт
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07 июля 2019 08:12ММА

Джон Джонс и Аманда Нуньес одержали победы на турнире UFC 239 в Лас-Вегасе

Чемпион UFC в полутяжелом весе американец Джон Джонс одержал победу над бразильцем Тьяго Сантосом.

Поединок прошел в Лас-Вегасе (США) в рамках турнира UFC 239 и завершился победой американца раздельным решением судей со счетом: 47-48, 48-47, 48-47.

Победа стала 25-й в карьере 31-летнего американца, в то время как 35-летний бразилец потерпел седьмое поражение в карьере.

Отметим, что еще в одном титульном поединке турнира Аманда Нуньес (Бразилия) одержала победу техническим нокаутом в первом раунде над Холли Холм (США).

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