Масвидаль отправил Аскрена в нокаут, одержав самую быструю победу в UFC (видео) Бразильский боец Хорхе Масвидаль одержал самую быструю победу в истории UFC.

На турнире UFC 239 в Лас-Вегасе, который состоялся в ночь с 6 на 7 июля 34-летний бразилец нокаутировал 34-летнего Бена Аскрена из США всего за пять секунд.

Напомним, что предыдущее рекорд принадлежал американцу Дуану Людвигу, который в январе 2006 года нокаутировал канадца Джонатана Гуле за 6 секунд.