Андрей Громковский: Спрос на проведение еще одного турнира в Москве был огромным

«В прошлом году турнир имел невероятный успех, мы не только распродали все билеты, но и показали пятый результат в истории UFC по количеству зрителей. Спрос на проведение еще одного турнира в Москве был огромным, и мы с нетерпением ждем дня, когда фанаты смешанных единоборств смогут посетить еще одно грандиозное мероприятие UFC», - приводит слова Громковского официальный сайт UFC.
Ранее стало известно, что третий по счету турнир UFC в России пройдет 9 ноября в Москве.
Напомним, что первый турнир UFC в России состоялся в сентябре 2018 года в Москве. В апреле 2019 года турнир прошел в Санкт-Петербурге.
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