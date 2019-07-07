Андрей Громковский: Спрос на проведение еще одного турнира в Москве был огромным - Советский спорт
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07 июля 2019 09:53ММА

Андрей Громковский: Спрос на проведение еще одного турнира в Москве был огромным

Вице-президент UFC в России Андрей Громковский поделился ожиданиями от очередного турнира организации в России.

«В прошлом году турнир имел невероятный успех, мы не только распродали все билеты, но и показали пятый результат в истории UFC по количеству зрителей. Спрос на проведение еще одного турнира в Москве был огромным, и мы с нетерпением ждем дня, когда фанаты смешанных единоборств смогут посетить еще одно грандиозное мероприятие UFC», - приводит слова Громковского официальный сайт UFC.

Ранее стало известно, что третий по счету турнир UFC в России пройдет 9 ноября в Москве.

Напомним, что первый турнир UFC в России состоялся в сентябре 2018 года в Москве. В апреле 2019 года турнир прошел в Санкт-Петербурге.

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