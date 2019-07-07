Дана Уайт: У нас нет заинтересованности в реванше между Джонсом и Сантосом - Советский спорт
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07 июля 2019 11:35ММА

Дана Уайт: У нас нет заинтересованности в реванше между Джонсом и Сантосом

Президент UFC Дана Уайт поделился мнением о поединке между Джоном Джонсом и Тьяго Сантосом.

«Только что говорил с Даной Уайт. Он сказал, что Джонс уверенно выиграл этот бой, добавив, что любой, кто отдал бы победу Сантосу, никогда не должен больше судить бои.

Также он отметил, что у организации нет заинтересованности в реванше», - написал в своем аккаунте Twitter журналист ESPN Бретт Окамото.

Напомним, что накануне чемпион UFC в полутяжелом весе американец Джон Джонс одержал победу над бразильцем Тьяго Сантосом раздельным решением судей со счетом: 47-48, 48-47, 48-47.

Эта победа стала 25-й в карьере 31-летнего американца, в то время как 35-летний бразилец потерпел седьмое поражение в карьере.

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