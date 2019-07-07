Дана Уайт: Рокхолду второй раз ломают челюсть, думаю, ему пора завершать карьеру - Советский спорт
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07 июля 2019 11:46ММА

Дана Уайт: Рокхолду второй раз ломают челюсть, думаю, ему пора завершать карьеру

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал поражение Люка Рокхолда во втором раунде Яну Блаховичу в своем дебютном поединке в полутяжелом весе.

Считаю, что Люку Рокхолду необходимо задуматься о завершении карьеры. Сегодня он сломал челюсть. Так что для него это уже вторая сломанная челюсть, вдобавок его уже несколько раз жестко нокаутировали.

У него была хорошая карьера, он был великим бойцом. Но мне бы хотелось, чтобы он закончил, тем более у него есть другая работа, где он действительно преуспевает, - приводит слова главы UFC bjpenn.com.

Ранее стало известно, что Блахович по итогам турнира получил бонус в 50 тысяч долларов за один из лучших перфомансов вечера.

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