Дана Уайт: Рокхолду второй раз ломают челюсть, думаю, ему пора завершать карьеру

Считаю, что Люку Рокхолду необходимо задуматься о завершении карьеры. Сегодня он сломал челюсть. Так что для него это уже вторая сломанная челюсть, вдобавок его уже несколько раз жестко нокаутировали.
У него была хорошая карьера, он был великим бойцом. Но мне бы хотелось, чтобы он закончил, тем более у него есть другая работа, где он действительно преуспевает, - приводит слова главы UFC bjpenn.com.
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