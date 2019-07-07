Бен Аскрен: Я облажался - Советский спорт
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07 июля 2019 12:30ММА

Бен Аскрен: Я облажался

Американский боец Бен Аскрен поделился эмоциями после поражения соотечественнику Хорхе Масвидалю в рамках турнира UFC 239, который прошел минувшей ночью в Лас-Вегасе (США).

«Я облажался», – написал американский спортсмен в своем аккаунте Twitter.

Напомним, что сразу после поединка с Масвидалем, который продолжался всего 5 секунд и стал самым быстрым в истории UFC, американец был госпитализирован.

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