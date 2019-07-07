Бен Аскрен: Я облажался

«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.

Играли и будут играть: семь спортсменов, которые стали актерами Федор Емельяненко, Олег Тактаров и другие спортсмены, которые не побоялись сняться в кино.

Свитолина обняла россиянку после жуткой травмы, а соперница Шараповой танцевала За два дня на Уимблдоне – сразу два драматичных исхода матчей с участием россиянок. Во вторник поединок не завершила Мария Шарапова. В среду – Маргарита Гаспарян. Обе девушки снялись из-за травм. Но как по-разному все это выглядело.

Оба хороши: Медведев и Хачанов вышли в третий круг Уимблдона Даниил Медведев и Карен Хачанов победили во втором раунде Уимблдона. Первый обыграл австралийца Алексея Попырина. Второй – испанца Фелисиано Лопеса. Оба – за четыре сета.

Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения! Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера.

Панарин перешел в «Рейнджерс». Теперь он зарабатывает больше Овечкина Сериал под названием «Где продолжит карьеру Панарин» закончен. Он подписал рекордный контракт с «Рейнджерс».

На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.

«Есть вопросы по карточке и по пенальти». Что сказали Семак и Семин Пресс-конференция после матча за «ОЛИМП-Суперкубок России» «Локомотив» – «Зенит» (3:2) была разбита на две части.

Саша Емельяненко идет в кулачные бои, где много крови. Ходят слухи, что его соперник – просто мощь Российского тяжеловеса Александра Емельяненко очень хотят видеть в США. Он интересен организации Bare Knuckle, бои в которой проходят по правилам бокса, но только без перчаток.

Чудо на Уимблдоне, скандал с Гризманном и взгляд Хабиба. Главное за сутки «Советский спорт» – о самых важных событиях, которые вы могли пропустить, а зря.

Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в Америку Серебряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.

Месси завершил Кубок Америки вторым в жизни удалением. Аргентина взяла бронзу (видео) Утешительный матч за бронзу в Сан-Паулу получился на редкость эмоциональным и принес победу аргентинцам над Чили ценой удаления Лионеля Месси.

«Семин – мифический!» Игроки «Локо» – о своем тренере и не только После матча «ОЛИМП-Суперкубок России» между «Локомотивом» и «Зенитом» (3:2) своими впечатлениями поделились полузащитник Алексей Миранчук и защитники Дмитрий Живоглядов с Борисом Ротенбергом.