Бен Аскрен: Я облажался

«Я облажался», – написал американский спортсмен в своем аккаунте Twitter.
Напомним, что сразу после поединка с Масвидалем, который продолжался всего 5 секунд и стал самым быстрым в истории UFC, американец был госпитализирован.
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