Абдулманап Нурмагомедов: С Диасом можно было бы подраться

- С Диасом можно было бы подраться. Этот бой не нужно было бы раскручивать, здесь есть противостояние. Однажды мы с Диасоом уже и подрались (вне клетки), - цитирует Нурмагомедова-старшего ТАСС.
Напомним, что во время турнира UFC 239 в Лас-Вегасе (США) между Нурмагомедовым и Диасом состоялась словесная перепалка, которая едва не переросла в драку.
Добавим, что конфликт Нурмагомедова и Диаса начался в 2015 году, когда на шоу UFC в Лас-Вегасе между командами бойцов случилась потасовка.
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