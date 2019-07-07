Абдулманап Нурмагомедов: С Диасом можно было бы подраться - Советский спорт
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07 июля 2019 13:19ММА

Абдулманап Нурмагомедов: С Диасом можно было бы подраться

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер россиянина Хабиба Нурмагомедова прокомментировал конфликт сына с командой американца Нейта Диаса.

- С Диасом можно было бы подраться. Этот бой не нужно было бы раскручивать, здесь есть противостояние. Однажды мы с Диасоом уже и подрались (вне клетки), - цитирует Нурмагомедова-старшего ТАСС.

Напомним, что во время турнира UFC 239 в Лас-Вегасе (США) между Нурмагомедовым и Диасом состоялась словесная перепалка, которая едва не переросла в драку.

Добавим, что конфликт Нурмагомедова и Диаса начался в 2015 году, когда на шоу UFC в Лас-Вегасе между командами бойцов случилась потасовка.

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