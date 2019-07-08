Александр Емельненко: 104,7 кг – я столько весил в школе

Российский боец Александр Емельяненко выложил новый пост в инстаграме, который свидетельствует о том, что спортсмен находится в великолепной форме.
37-летний Емельяненко опубликовал видео с взвешивания, которое дало результат 104,7 кг.
«Я столько весил в школьные годы. Молодею!» – написал Емельяненко.
Напомним, ранее боец рассказал своим подписчикам о том, как похудел, одев старые джинсы, которые оказались ему велики.
Ранее стало известно о том, что Емельяненко ведет переговоры с организацией по проведению кулачных боев Bare Knuckle FC.
Свой предыдущий бой Емельяненко провел в августе 2018 года, завершив вничью поединок с Тони Джонсоном.
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