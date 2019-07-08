Энтони Джонсон высказался о возможном возвращении в UFC

Бывший претендент на чемпионский титул UFC Энтони Джонсон рассказал, при каких условиях готов возобновить профессиональную карьеру и вернуться в UFC.
«Если будет правильная цель, то цена будет правильной», – цитирует американца MMA Junkie.
Джонсон провел в UFC 8 боев, одержал 6 побед и потерпел 2 поражения.
Ранее сообщалось, что он может провести кулачный бой против россиянина Александра Емельяненко.
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