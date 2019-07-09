Василевский и Абдулаев проведут поединок на турнире ACA - Советский спорт
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09 июля 2019 17:32ММАГичунцев Артур

Василевский и Абдулаев проведут поединок на турнире ACA

Они подерутся в рамках бойцовского шоу в Москве.

Российский боец смешанного стиля Вячеслав Василевский вернется в «клетку» 27 сентября. В этот день ему предстоит поединок с соотечественником Мурадом Абдулаевым.

В последнем поединке Василевский проиграл россиянину Магомеду Исмаилову. Что касается Абдулаева, то он в последнем бою уступил чемпиону организации Альберту Туменову.

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