Василевский и Абдулаев проведут поединок на турнире ACA Они подерутся в рамках бойцовского шоу в Москве.

Российский боец смешанного стиля Вячеслав Василевский вернется в «клетку» 27 сентября. В этот день ему предстоит поединок с соотечественником Мурадом Абдулаевым.

В последнем поединке Василевский проиграл россиянину Магомеду Исмаилову. Что касается Абдулаева, то он в последнем бою уступил чемпиону организации Альберту Туменову.